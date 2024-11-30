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減速機扮人形機器人要角 全球大廠卡位台廠拚商機

2024/11/30 09:12
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）市場高度關注人形機器人進展，減速機扮演關鍵零組件。整體觀察，精密行星減速機主要由日本和德國大廠掌握，諧波減速機日本和中國廠商分食，台廠包括台灣精銳、利茗機械、盟立、上銀、和大、宇隆等，積極卡位人形機器人減速機。

人形機器人未來發展備受市場矚目，包括人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）和電動車大廠特斯拉（Tesla）等科技大廠積極切入，Open AI也轉投資挪威1X Technologies開發人形機器人。

觀察人形機器人關鍵零組件結構，市調研究機構TrendForce調查，目前人形機器人各項零組件成本占比，以行星滾柱螺桿占22%最高，複合材料件（含塑料及金屬）占比9%、6D力矩感測器8%，以及空心杯馬達占6%等，各零組件領域均有一定程度的技術門檻。

自動化解決方案供應商盟立指出，人形機器人訓練模型，需整合包括關節模組、鏡頭、感測元件、感測晶片、軟體等等關鍵軟硬體，其中關節模組驅動模組扮演關鍵角色。

盟立以特斯拉人形機器人Optimus為例分析，Optimus主體部分共有28個關節執行器模組，線性及旋轉各14個；人形機器的動作愈複雜細緻，對關節模組需求量愈大，需使用更輕量化、精密度更高的關鍵模組。

其中減速機在人形機器人關節驅動模組扮演重要角色，產業人士指出，減速機是由齒輪、齒輪箱、轉軸及軸承等機械零組件所組成的精密機械結構，是連結動力馬達與工作機械的傳達裝置，其中精密行星減速機體積小、重量輕、精度和穩定度較高、使用壽命長，較精確地控制機械傳動，應用在人形機器人的關節傳動、手臂運動和步態控制等。

至於諧波減速機具有結構簡單、體積小、運動精度高等特性，產業人士指出，可應用在人形機器人的小臂、手腕、手部等運動。

根據Global Information（GII）研究報告資料預估，全球精密減速機市場規模在2023年至2029年，年平均複合成長率8.33%，2023年全球行星式減速機市場規模估算約12.14億美元。

全球精密元件大廠正積極布局人形機器人關鍵元件減速機，法人分析，目前精密行星減速機主要由日本和德國大廠掌握大部分市占率，包括日本Nidec Shimpo、德國NEUGART、德國SEW-EURODRIVE、德國WITTENSTEIN、日本住友（SUMITOMO）等，台灣精銳、利茗機械（LIMING）也有一席之地。

台灣精銳科技主要設計製造精密型行星齒輪減速機（Precision Planetary Gearbox）及齒排（Rack andPinion）等機械傳動零配件。根據資料，台灣精銳在全球精密行星減速機市占率約5.2%；全球前5大廠商市占率約44%。

在諧波減速機，法人指出，全球主要供應商包括日本Harmonic Drive、中國綠的諧波（LeaderDrive）、中國浙江來福諧波等，台灣盟立、上銀、利茗機械等也持續布局。

盟立指出，在2018年開始與和大等多家公司，共同投資成立盟英科技，研發製造關節模組，盟英擁有年產10萬組諧波減速機生產線，銅鑼廠通過ISO9001認證。

汽車傳動系統製造廠和大先前也證實，轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為人工智慧AI機器人設備打造核心關鍵零組件。

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傳動元件大廠上銀積極布局人型機器人，董事長卓文恒表示，人形機器人所需減速機 、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，上銀都有開發，預估2025年機器人營收比重會提升。

精密零件機械加工廠宇隆也積極布局人形機器人，總經理蔡銘東表示，相關諧波減速機正持續開發中，自有品牌TUF ONE行星減速器，將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，2025年宇隆在人形機器人關鍵零件方面不會缺席。（編輯：翟思嘉）1131130

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