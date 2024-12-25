金色三麥搭華航飛上天 葉冠廷：明年第2季後送件上櫃

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（中央社記者江明晏台北25日電）華航今天宣布，與金色三麥聯名合作，將在機上供應專屬酒精飲品，金色三麥董事長葉冠廷表示，夢想「到月球賣啤酒，跟華航合作算是圓了半個夢」，也透露將於明年第2季之後送件申請上櫃。

華航今天舉行記者會，宣布攜手金色三麥與新品牌BLAH BLAH Bar聯名合作，預計在2025年1月1日推出2款為華航特製的專屬酒精飲品，供應自桃園機場出發和返台的全航線、全艙等的旅客，2月起松山、高雄出發與返台的旅客也能喝到。

華航空中商用品供應營銷處長曹志芬受訪表示，疫後全球航空公司持續精進餐飲水準，國籍航空的餐飲更以多樣化表現最出色，華航陸續與許多品牌聯名合作，通常聯名的餐飲「點餐率都會明顯成長」。

葉冠廷今天表示，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）要帶大家上月球，「我的夢想就是，當第一批到月球開餐廳、賣啤酒的，跟華航合作算是圓了半個夢」，他進一步解釋，因為飛到空中賣酒，更接近月球。

金色三麥目前是興櫃，他也表示，預計在明年第2季之後送件申請上櫃，同時也有前進海外布局的計畫，但還不確定會在哪一個亞洲國家插旗首店，會以與當地業者合資的方向進行，時間點大概是兩年後。

展店計畫方面，他表示，金色三麥明年預計會新開3至5家店，台中、台南都會開出新據點，其中也包含瞄準運動商機的品牌。（編輯：楊凱翔）1131225

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