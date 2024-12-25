加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
首頁 / 產經

金色三麥搭華航飛上天 葉冠廷：明年第2季後送件上櫃

2024/12/25 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）華航今天宣布，與金色三麥聯名合作，將在機上供應專屬酒精飲品，金色三麥董事長葉冠廷表示，夢想「到月球賣啤酒，跟華航合作算是圓了半個夢」，也透露將於明年第2季之後送件申請上櫃。

華航今天舉行記者會，宣布攜手金色三麥與新品牌BLAH BLAH Bar聯名合作，預計在2025年1月1日推出2款為華航特製的專屬酒精飲品，供應自桃園機場出發和返台的全航線、全艙等的旅客，2月起松山、高雄出發與返台的旅客也能喝到。

華航空中商用品供應營銷處長曹志芬受訪表示，疫後全球航空公司持續精進餐飲水準，國籍航空的餐飲更以多樣化表現最出色，華航陸續與許多品牌聯名合作，通常聯名的餐飲「點餐率都會明顯成長」。

葉冠廷今天表示，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）要帶大家上月球，「我的夢想就是，當第一批到月球開餐廳、賣啤酒的，跟華航合作算是圓了半個夢」，他進一步解釋，因為飛到空中賣酒，更接近月球。

金色三麥目前是興櫃，他也表示，預計在明年第2季之後送件申請上櫃，同時也有前進海外布局的計畫，但還不確定會在哪一個亞洲國家插旗首店，會以與當地業者合資的方向進行，時間點大概是兩年後。

展店計畫方面，他表示，金色三麥明年預計會新開3至5家店，台中、台南都會開出新據點，其中也包含瞄準運動商機的品牌。（編輯：楊凱翔）1131225

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：