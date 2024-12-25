充實資本 南山人壽今年2度決議發次債累計500億

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（中央社記者謝方娪台北25日電）為接軌強壯資本，壽險業發次債熱潮持續。南山人壽今天決議擬發行10年期以上累積次順位普通公司債，發債額度為新台幣200億元或等值外幣，可於董事會決議後1年內一次或分次發行。此為南山人壽今年二度決議發次債，合計通過發債規模達500億元。

為充實資本，南山人壽今年2月董事會決議擬發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限為新台幣300億元或等值外幣，創南山人壽史上最大發債規模。南山人壽今天召開董事會，再度決議擬發行10年期以上累積次順位普通公司債，上限為新台幣200億元或等值外幣。

南山人壽表示，為強化財務結構並充實資本，擬發行10年期以上累積次順位普通公司債並於國內證券櫃檯買賣中心或國外交易所掛牌交易，以充足公司合格資本，所通過發行總額可依市場行情及客觀情勢，於董事會決議後1年內一次或分次發行。

南山人壽指出，為增加發債彈性以因應債市變化，授權董事長視發行時市況訂定發行利率。

根據金管會保險局統計，今年截至12月24日止，共已核准6家壽險公司發債，已核准發債規模達2057.9億元，實際已發行規模達1867.9億元，獲准發債規模及已發行規模雙雙改寫歷年新高。

依程序，壽險公司董事會先通過發債決議，再向金管會遞件申請發債額度。若依各壽險公司對外公告，今年已有7家壽險公司董事會決議發行次順位公司債。

其中，除了國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽及凱基人壽連2年發次債籌資外，三商美邦人壽及全球人壽均在今年首度加入發次債行列。（編輯：楊蘭軒）1131225