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住展：台北新成屋兩極化發展 新北愈賣愈貴

2024/12/26 11:28
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（中央社記者何秀玲台北26日電）住展雜誌彙整雙北市高單價新成屋資料表示，台北市士林區、中山區與松山區有單坪破百萬元高價案，但也有迎合首購族小宅案，顯見台北市新成屋朝向兩極化發展；至於新北市央北與江翠北側重劃區，交易單價攀上9字頭，愈賣愈貴。

住展雜誌針對雙北市推出的高單價新成屋彙整，包括取得使照的先建後售案，以及雖未取得使照，但以成屋型態推出且預計半年內交屋的新案，今年台北市實價揭露三高價案落在每坪單價新台幣120.4至154.4萬元，分別在士林區、中山區和松山區。

新北市則是新店區央北重劃區與板橋區江翠北側重劃區，交易單價攀上9字頭，每坪單價99萬元和94.5萬元；三重區二重右岸的新成屋，則賣出單價89.5萬元，與9字頭僅一步之遙。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，先建後售產品沒有付款優勢，自備款動輒要3成，買方資產得具備實力，既然訴求資產族群，不乏高價案直接以成屋規畫推出，即買即住，免去有錢人置產風險疑慮。

陳炳辰說，台北市產品後續走勢出現兩極化發展，小宅案可迎合首購或低總投資者，如統計數據，坪數在20坪內，甚至有坪數僅9.5坪套房，總價1325萬元就可入手，有其吸引力推升單價。

陳炳辰進一步說明，相較之下，新北市新成屋案以有產階級為主，中大坪數、規劃與地段不錯的中高價新成屋價位持續攀高，以今年實價登錄的高價案觀察，有著新店央北、板橋江翠、三重二重右岸區域名氣，建商為經營新成屋市場有成的業者，具在地知名度，建案規劃有一定水準，即便是60多坪的非主流大小，總價達4000萬、5000萬元，買氣依然趨之若鶩，足見中高資產方青睞度。

不難發現的是，同樣條件放在台北市，恐多為中古屋與蛋白地段的選擇，彰顯新北市的購置性價比。

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陳炳辰指出，預售現況信心不振持續蔓延，買氣觀望，不乏實力建商改以先建後售以拖待變，成本又可控制，還有助建商名聲，買方也可不必擔憂爛尾樓危機，安心進場，常見為應對房市冷氣團的變通方式。

陳炳辰說，台北市松山區、中正區，與新北市中和區、新店區均有新成屋案規劃，看好台灣不動產短空長多，掌握區域房市特性與建商名氣的號召，後況不悲觀。（編輯：潘羿菁）1131226

陳炳辰
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