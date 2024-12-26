2024年全台新建案總銷2.56兆創新高 均價每坪57萬

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（中央社記者何秀玲台北26日電）根據數字科技旗下591新建案統計，今年全台總銷金額爆出新台幣2.56兆元天量，年增23%，再破歷史新高；個案數、戶數皆較去年成長逾2成。新案平均開價每坪攻上6字頭，平均成交價來到56.98萬元，但年漲幅僅5.4%。

591新建案總編輯李忠哲今天出席媒體交流會，談到明年展望。他表示，因央行未推出第8波管控措施，預期房市到明年農曆年前將到最低點，到329檔期有望出現復甦。

李忠哲指出，2024房市上半年有多激情，下半年就有多冷感，尤其近日央行雖然刀下留人，未祭出第8波信用管制，但有鑑於第7波管制又快又猛，許多建商來不及收手只能硬著頭皮上場，估計「量多、人少、買氣冷」的情況仍將持續一陣子。

以台北市為例，今年總銷雖略為下降，戶數卻年增近1成，關鍵在於建商將火力集中在文山、北投及南港等蛋白區；以文山區來說，今年在指標案支撐下，有超過800億元總銷挹注，區內新案行情也首度突破百萬元大關。

新北市在蛋黃區外溢效應下，即便央行第7波信用管制來勢洶洶，價量仍表現亮眼。值得一提的是，繼板橋、永和等地新案成交單價突破百萬元大關後，三重近日也在指標案助攻下跟進。以目前各區房價走勢來看，未來新北「百萬俱樂部」成員將越來越多。

台中今年推案力道強勁，個數、戶數等量體均是各縣市中最多；但隨著下半年央行祭出信用管制後，新案銷況急轉直下，許多新案平均週來人數不到5組。

李忠哲分析，明年最大未爆彈將是房貸問題。從近期央行理監事會針對周轉金、理財型貸款等專案檢查來看，短期內對資金「源頭打擊」還未結束，再加上明年初將逢美國總統交接期等變數，（編輯：張良知）1131226