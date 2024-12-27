韓國政治危機加深拖累股市下挫 亞股漲多跌少

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（中央社香港27日綜合外電報導）日本股市今天收高，因近期日圓匯率走疲，為科技公司和汽車製造商等出口商提供支撐，韓國政治危機加深則拖累股市下挫，整體來看亞股今天漲多跌少。

日股基準日經225指數收盤上漲1.80%，近期日圓貶值有利出口。日圓兌美元昨天一度貶至158.08日圓，觸及近6個月來新低後，日圓匯率在今天稍微反彈。

韓國總統尹錫悅12月3日深夜無預警宣布戒嚴，引發政局大動盪。國會於12月中通過總統彈劾案後，此案交由憲法法院審理，首場彈劾案庭審今天登場。

同時，韓國國會今天表決通過代理總統韓悳洙的彈劾案。國會議長禹元植稍早說道：「我宣布總理韓悳洙彈劾案通過，參與表決的192位國會議員中，192票贊成彈劾。」這使得韓國政治危機加深。

今天上午韓元兌美元一度貶至1480.20韓元，寫下16年新低，終場跌幅則縮小至1.02%。首爾股市今天收盤下挫逾1%。

韓國中央銀行韓國銀行（Bank of Korea）今天公布的綜合信心指數顯示，明年1月韓國企業信心展望下滑7.3點至82.4，寫下2020年4月來最大單月降幅。這項調查於12月11日至18日訪調韓國近3300家企業。

在亞股方面，上海、孟買、馬來西亞、台北、新加坡、雪梨、曼谷及威靈頓股市均收高。香港、雅加達及馬尼拉股市則收低。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1131227