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投顧：資金豐沛 台股封關行情可期

2024/12/28 13:46
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（中央社記者江明晏台北28日電）特斯拉（Tesla）和輝達（Nvidia）等科技股下挫，美股收黑，台股27日小漲，收在23275.68點，投顧分析師指出，年底前資金非常豐沛，封關行情可期，但要居高思危，並關注1月CES展和美國關稅走向。

受特斯拉（Tesla）和輝達（Nvidia）等科技股下挫拖累，美股今天收黑。道瓊工業指數終場下跌333.59點，標準普爾500指數下跌1.11%，那斯達克指數下跌1.49%，費城半導體指數下跌1.01%。

台股27日漲28.74點，收在23275.68點，成交值新台幣2858億元，台積電走勢平平，中小型股維繫人氣，網通、設計、印刷電路板與防疫概念股輪番點火。

三大法人合計買超49.89億元，其中，自營商買超12.71億元，投信賣超17.57億元，外資及陸資買超54.75億元。

投顧分析，從量價結構來看，依大盤技術線型解讀，指數自下半年以來，多頭反彈高點一波比一波低，儘管季線與半年線的測試目前為止皆能獲得支撐，但力道逐步減弱。

投顧指出，台積電繼續天價1100元攻防戰，一舉一動仍然是市場焦點所在，後續可觀察1月7日至10日的美國消費性電子展，輝達執行長黃仁勳預計在1月美國消費電子展（CES）發表演講，可觀察台股相關類股走勢。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，外資近期耶誕假期休假去，但整體12月外資還是加碼，資金聚焦集團股、機器人、電力備援模組（BBU）、光學、PCB等題材股，可觀察到年底前資金非常豐沛，年底封關和元旦開紅盤行情都可望持續強勢格局，但要企業觀察獲利是否跟得上，投資人要居高思危。

展望1月，他認為，台股還是相當持穩，但2023年到2024年台股的漲幅已經很大，要觀察美國準總統川普未來上任後的政策，關稅將是不確定性因素，預料台股全年還是以AI為主軸，可關注低基期和消費性電子相關股票。（編輯：張均懋）1131228

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