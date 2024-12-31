新台幣2024年創9年最低封關價 明年上半估貶勢延續

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）2024年新台幣匯率正式封關，今年因強勢美元壓境，新台幣封關價格32.781元，寫下9年最低封關價。台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，明年上半年「川普效應」持續，助長美元強勢格局，新台幣只能延續貶勢，下半年才會迎來轉機。

2024年國際匯市由美元一支獨秀，因通膨降溫牛步，美國聯準會一再延後降息時程，使得美元維持強勢，儘管聯準會9月啟動降息，緊接而來的是金融市場「川普交易」盛行，美元重燃升值氣焰，持續攻高、闖至108價位。

美元獨強的情況下，新台幣只能隨亞幣走貶，2024年從年初到年尾，累計貶值2.046元，貶幅6.24%，寫下9年來最低封關價，前低為2015年的33.066元。

展望2025年，陳有忠認為，明年上半年，受到2大因素影響，新台幣恐怕還是難以甩開貶值陰霾。

首先，美國聯準會今年12月的FOMC會議雖然一如市場預期，降息1碼（0.25個百分點），但釋出鷹派訊息，大幅縮減明年的降息幅度至2碼，讓美元獲得支撐。

另一方面，陳有忠指出，民眾對美國總統當選人川普上台後可能引發通膨的預期心理，出現「囤購」現象，使消費者物價上漲率（CPI）走勢膠著，讓聯準會更加謹慎。

第二個原因是川普效應「大軍未到，糧草先行」，雖然川普還沒上任，近日已經看到日本軟銀集團（Softbank Group）創辦人兼執行長孫正義與川普同台，共同宣布高達1000億美元的投資計畫。

陳有忠表示，企業響應川普「投資美國」的政策，明年上半年可能會延續熱度，群起效尤，將推升熱錢流入美國，替強勢美元再添籌碼。

陳有忠直言，原本市場認為，美國聯準會啟動降息循環之後，美元不可能會強，但川普帶來極大不確定性，也影響市場預期，把原本美元下降的趨勢破壞掉，這情況繼續發酵至少半年，明年下半年後才會有轉機。

匯銀人士也說，新台幣今年主要反映國際匯市變化，強勢美元難以撼動，新台幣只能隨亞幣走貶，今年封關收在32.781元，且明年上半年可能延續貶勢，不排除摜破33元大關。

不過匯銀人士認為，到了2025年下半年，市況就可能改變，因為川普不喜歡強勢美元，不排除透過放話等其他策略，打擊美元氣焰，讓美元轉為弱勢。

陳有忠則分析，主要國際預測機構認為明年經濟成長率不如今年，且受到基期因素影響，呈現「開高走低」，會削弱基本面。

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再者，川普青睞傳統能源，主張大幅開採頁岩油，國際能源價格勢必大幅走弱，相較於關稅政策，能源才是真正影響通膨的主因。陳有忠表示，經濟下滑、能源價格大跌，加上川普希望其他貨幣升值，上述因素交互影響，「美元怎麼可能強？下半年美元反而會弱」。

陳有忠認為，新台幣匯率主要反映國際匯市，明年上半年，川普上任後，蜜月行情持續，美元火熱，但下半年「見真章」，美元將回吐漲幅，亞幣迎來資金回流，有望脫離低迷態勢，止貶回升。（編輯：楊蘭軒）1131231