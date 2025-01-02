2024年六都買賣移轉逾27萬棟 創近11年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）房仲業者引述六都地政局資料顯示，2024年六都買賣移轉棟數總計達27萬1309棟，創近11年來新高，年增14.7%。

據六都地政局統計，台北市去年12月買賣移轉棟數為2470棟，月增24.9%、年增3.8%；新北市買賣移轉棟數為4597棟，月增3.8%、年減21.1%；桃園市買賣移轉棟數為4358棟，月增11.6%、年增11.7%；台中市買賣移轉棟數為4651棟，月增5.9、年減18.4%。

台南市12月買賣移轉棟數為2032棟，月增6.6%、年減15.3%；高雄市買賣移轉棟數為3337棟，月增3.7%、年減5.9%；總計去年12月六都買賣移轉棟數為2萬1445棟，月增8.2%、年減9.7%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行去年啟動第7波信用管制，使全台去年下半年買氣急凍；但去年上半年由新青安帶起的房市多頭過為火熱，縱然下半年央行連續出擊，六都2024年度買賣移轉棟數仍寫下近年新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，12月量能較11月增加，主要是不少完工新案歲末加緊交屋，讓買家趕在年前入住新家過年，加上去年第3季以來的房貸排隊潮，在第4季陸續消化，使年底貸款撥付完成交屋登記的案件增，且部分屋主在景氣轉冷下，開價也略有讓利，增加年前購屋的成交機會。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸緊縮雖影響買氣，但年底持續有交屋潮帶動下，六都12月建物買賣移轉棟數為2.14萬棟，月增8%，但年減約10%，估計2024全年全台建物買賣移轉棟數可能落在35萬棟左右。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，觀察2024年全年六都建物買賣移轉棟數為27萬1309棟，其中台北市年增12%，新北市年增6.9%，桃園市年增20.8%，台中市年增15.3%，台南市年增11.4%，高雄市年增24.8%。

觀察各都會區歷年交易量表現，陳金萍表示，桃園市2024年移轉棟數創11年來新高，台中市創2008年金融海嘯以來、17年新高紀錄，高雄市創18年來新高，台南市則首度突破2.7萬棟，史上最高。（編輯：林家嫻）1140102