MG Taiwan啟動今年銷售策略 加速在地化比率

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）國產車組裝新制實施後，市場關注MG車系今年在台銷售布局，MG Taiwan今天在官網公布訊息，啟動2025年銷售策略，並指MG品牌全力配合與支持政府政策，加速提升在地化供應鏈合作價值比率。

MG Taiwan今天在官網公布2025年車型銷售資訊，其中HS 1.5T旗艦版2024年12月底前出廠，將維持原價，數量有限售完為止，2025年起出廠HS 1.5T旗艦版，將以新價格販售。

至於MG HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版，持續推動自製率提升計畫，限量接單中。MG4旗艦版、MG4 XPOWER維持預購接單，MG4旗艦版與MG4 XPOWER持續推動自製率提升計畫。MG全車系後勤保修正常服務。

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MG Taiwan指出，未來中華汽車將全力協助MG品牌加速提升在地化供應鏈合作價值比率，持續與經濟部產發署和台灣協力廠密切合作，並致力MG旗下所有車型盡快達成核可標準，早日將車輛交付給候車車主。MG Taiwan指出，品牌後勤服務不受影響，車主權益不變。

經濟部去年8月1日實施新制，若國內車廠規劃引進中國品牌等4種車款樣態，須符合零件在地化採購比例，且須逐年提高，已上市車款亦須遵守相關規範。（編輯：張均懋）1140103