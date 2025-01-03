美元強勢升值 離岸人民幣貶破7.36

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（中央社台北3日電）美元強勢升值下，人民幣兌美元匯率下午跳水。離岸人民幣兌美元一度貶破7.36，再度逼近歷史低點；在岸人民幣兌美元收盤貶破7.30，創2023年11月以來新低。中國專家多認為今年波動會加劇，人民幣兌美元不排除創新低。

綜合財聯社、新浪財經，美元指數2日衝上109大關持續走強，人民幣兌美元匯率下午跳水。

在岸人民幣兌美元貶破7.30關卡，下午4時30分收盤報7.3093，創2023年11月以來新低。盤後仍持續走跌，截至晚間7時，報7.3187。

繼跨年夜大跌400多點貶破7.36關卡，離岸人民幣兌美元下午從7.32直線貶破7.35，其後一度跌破7.36，來到7.3612，再度逼近2022年10月25日的歷史低點7.3683。截至晚間7時，報7.3557。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心今天公布，人民幣兌美元中間價3日為7.1878，上調1點。

綜合多名中國專家分析，美元指數走強，還會在高點運行一段時間。人民幣匯率短期或圍繞7.3上下波動，今年波動區間會大於2024年。雖然中國降準、降息等操作與其他增量政策影響下，今年內部因素仍有望托底人民幣匯率，但短線不排除再創新低。（編輯：楊昇儒）1140103