電商物流需求成長 大智通文化砸12億拚智慧化轉型

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（中央社記者劉千綾台北3日電）投資台灣事務所今天再添6家企業共同擴大投資，包括根留企業方案的大智通文化，與中小企業方案的員創能源、卓力工業、成川鋼管、毅和實業、優克美科技，其中大智通規劃投資新台幣逾12億元，打造智慧化物流中心。

投資台灣事務所今天透過新聞稿表示，大智通文化行銷公司為統一超商旗下電子商務物流中心，涵蓋7-ELEVEN門市的電子商務、網購店取及出版品物流，並為多家知名電商提供第三方物流服務，實現高效的線上線下整合。

大智通文化已於111年首次申請根留企業方案，為致力於智慧化轉型，將再投資逾12億元申請第2案，打造智慧化物流中心，以因應電商物流需求與提升運作效率。

為推動綠色能源及智慧化產業，員創能源投資近5億元於彰化縣芳苑鄉設立「生質能源休閒產業園區」，將引進先進的高溫霧化水解技術，處理有機廢棄物，轉化為液態和固態肥料，並導入智慧化設備與物聯網系統，以提升產能並精確掌握運行狀況。

投資台灣事務所表示，卓力工業深耕金屬表面加工處理，為因應大型營建鋼構表面處理需求成長，預計斥資逾1億元於彰濱產業園區金屬表面專業區設立新廠，將引進全自動化表面處理生產線與智慧能耗管理系統，提升生產效率並降低能源消耗。

此外，全台規格最齊全的鋼管產品製造商成川鋼管於109年首度通過中小企業投資方案，由於現有產線已達滿載，計畫再度申請第2案，於彰化縣花壇鄉投入近8億元增設新廠，因應國內市場的需求。

毅和實業專注於預拌混凝土的生產及銷售，為滿足大新竹及苗栗地區日益增長的市場需求以及推動ESG永續發展願景，宣布啟動全新智慧化擴廠計畫。毅和實業預計投入近5億元，於新竹縣寶山鄉增設全密閉式倉儲智慧化產線。

優克美科技為滿足訂單成長及營運擴大需求，規劃在彰化縣和美鎮新建廠房，新廠結合實驗室設計，全面導入智慧辨識、自動監控、智慧預警及健康防霉管理等系統，並以數位化管理，優化作業效能與產品品質。

根據投資台灣事務所統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1625家企業，投資額超過2兆4591億元，後續尚有35家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1140103