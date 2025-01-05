韓國晶片向台灣越南出口增長 對中國銷售占比下滑

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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國晶片公司對中國銷售占比下滑，同時增加對台灣及越南出口。專家將此歸因於美中晶片戰日益升溫、美國頂尖AI公司的半導體需求，以及全球資訊科技企業將生產部門移出中國。

韓國「中央日報」報導，根據韓國產業通商資源部（MOTIE）1月1日公布的報告，韓國半導體出口在2024年達到1419億美元創下新高，突破先前最高紀錄2022年的1292億美元。

在2024年1月至11月，中國和香港占韓國晶片總出口51.7%，與2020整年的61.1%相比有所降低。

相形之下，韓國晶片對台灣出口占比從2020年的6.4%，提高至2024年1月至11月期間的14.5%。

韓國對台銷售增長，主因在於SK海力士（SK Hynix）透過與台積電合作，向輝達（NVIDIA）供應更多高頻寬記憶體（HBM）晶片。SK海力士的HBM有很大一部分，是賣給為輝達等美國人工智慧（AI）公司代工的台灣半導體廠商。

在2024年頭11個月，美國則占韓國晶片總出口7.2%，大約與2020年的7.5%持平。

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韓國對越南出口的占比也出現成長，從2020年的11.6%增至2024年1月至11月期間的12.9%，主要反映三星電子（Samsung Electronics）將其中國生產設施遷移至越南。

韓國經濟智庫「韓國產業研究院」（Korea Institute for Industrial Economics and Trade）資深研究員金養鵬（Kim Yang-Paeng，音譯）去年10月在論壇指出，美國晶片產業的「美國優先」政策，勢必將半導體供應鏈變為以美國為中心，並促使美國的盟邦加入美中貿易戰。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140105