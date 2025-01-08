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台股跌243.94點

2025/1/8 13:45
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（中央社台北8日電）台北股市今天開低走低，收盤跌243.94點，為23407.33點，跌幅1.03%，成交金額新台幣3598.61億元。

加權指數開盤為23522.29點，盤中最高23671.28點，最低23388.63點；不含金融股指數20462.44點，跌238.51點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.55%、食品股跌0.49%、塑化股跌0.65%、紡織股漲0.84%、機電股跌1.36%、造紙股跌0.22%、營建股漲0.33%、金融股漲0.01%。

委買張數2030萬1134張，委賣張數1136萬4338張，成交張數601萬3158張。

收盤時上漲473家，下跌456家，持平123家。

成交量前5名個股為元大美債20正2、元大滬深300正2、泰金寶-DR、興能高、復華台灣科技優息。

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漲幅前5名個股為耿鼎、騰輝電子-KY、易華電、捷敏-KY、恆大。

跌幅前5名個股為慧友、星通、全球傳動、健策、宏泰。1140108

#耿鼎
#慧友
#星通
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