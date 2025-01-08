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台積電權值高價股走弱 台股下挫243點

2025/1/8 14:13（1/8 14:25 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北8日電）台積電等權值高價股股價收跌，台股隨著回檔修正，加權指數收在23407.33點，下跌243.94點，成交值新台幣3598.61億元。

台積電收在今天最低價1105元，下跌25元，市值跌破29兆元關卡，滑落至28.65兆元，影響大盤約202點。

權值股鴻海與聯發科同步下挫逾1%，日月光投控下跌2%。高價股信驊、力旺和世芯-KY也紛紛收跌，影響電子類股指數下挫1.39%。

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傳統產業股多數收跌，隨著台塑、南亞和台化股價進一步破底，塑膠類股指數下挫2.33%，表現疲弱。紡織和營建類股指數收漲，相對強勢。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股在6日和7日合計急漲742點，加上指數逼近24000點關卡，今天出現漲多回檔修正。台股後市應視美股與台積電表現而定。（編輯：楊蘭軒）1140108

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