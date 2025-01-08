劉揚偉：企業所有權經營權應分開 鴻海培養接班團隊

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，企業所有權和經營權應該要分開，公司治理經營交由專業經理人，鴻海積極培養接班團隊，希望成為台灣企業接班人才培育的典範。

天下經濟論壇冬季場今天舉辦，劉揚偉下午透過預錄方式，針對台灣製造業「布局未來、競爭全球」主題分享想法。

展望全球政經局勢，劉揚偉認為，區域製造大趨勢不會改變，台灣企業對專利應有正確認識，應更關注長期科技發展。他並提出4大建議，呼籲台灣應積極發展軟體產業。

在產業接班人才培養議題上，劉揚偉指出，鴻海成立滿50年，正在從「製造服務公司」轉為「科技平台服務公司」。他表示，鴻海要邁向下一個50年，成為百年企業，人才培育是重要關鍵，因為人才力就是競爭力。

針對人才力，劉揚偉說，鴻海首先分析人才結構，接著建立階層化培育系統，梳理集團人才培養，以70、20、10的法則，針對高階整體人才，培養領導、經營和管理能力，讓鴻海接班團隊可成為永續發展基礎。

談到所有權與經營權的分工，劉揚偉說，台灣的企業經常是所有權與經營權合一，在企業發展初期非常有效率，但企業發展成熟或規模變大後，相關運作會產生問題，這可能是台灣比較沒有超過百年歷史的大型企業原因之一。

他認為，企業董事長或擁有者、以及執行長或管理者彼此應該要分開，大股東擔任董事長，公司治理經營交由專業經理人。

劉揚偉指出，鴻海在2019年第一次傳承，2024年再開始推行輪值執行長（CEO）制度，就是希望能夠做為台灣企業接班人才培育的典範。

展望今年全球政經局勢，劉揚偉表示，全球將面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化，可預見企業必須接受全球區域化布局的挑戰，從資通訊、汽車產業來看，區域製造的大趨勢將不會改變。

他指出，政經局勢大方向演變為區域製造，美中關係加速此一過程，每個國家和地區都想發展自己的經濟動能，除非發生衝突，這是經濟發展的自然現象。

劉揚偉以鴻海集團在全球布局為例，1980年代進入美國市場、1988在中國大陸設立據點、1999年在捷克、2004年在墨西哥、2006年在印度等，集團已落實本土化、本地化和年輕化。

他指出，未來全球化布局，企業必須跨足歐美，同時面臨資金、人才、技術、管理、法規、經營環境等不同挑戰。

對於企業如何在全球布局創造價值，劉揚偉指出，對專利要有正確認識，專利的目的是分享，保護智慧財產權只是手段。

他表示，台灣企業應更關注長期科技發展，不能侷限短期的產品製造、追求短期營收的經營方式；以往低毛利模式，很難讓員工在更高生活水準下維持同樣生活品質，甚至可能危及企業永續發展。

劉揚偉指出，台灣企業應全面支持科學研究，並建立資金投入、人才培養、技術創新、專利分享到市場應用的完整體系。

針對台灣軟硬體產業發展不平衡，劉揚偉引述數據指出，全球半導體產值規模約6270億美元，在2024年台灣占比約27%；然而全球軟體產業規模接近2兆美元，台灣占比不到1%。

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他認為，從全球趨勢、產業升級、帶動新創來看，台灣需要軟體產業，軟體產業是經濟成長的驅動力，軟體可提升產業附加價值，軟體可帶動新創發展，創造就業機會。

對於台灣發展軟體產業，劉揚偉提出建議，包括建立軟體平台及生態系，從解決實際問題出發，開發具有吸引力的原生應用程式；結合台灣既有硬體優勢，推動「軟體為主，硬體為輔」的發展策略；鼓勵創業，支持軟體新創，企業可設立創新基金，支持軟體產業研發和創新；注重人才培養，廣泛吸引國際人才。（編輯：張良知）1140108