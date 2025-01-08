降息預期削弱 美元轉強新台幣重貶1.44角收32.883元

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國就業數據優於預期，意味美國聯準會大幅降息的可能性下滑，美元指數反彈，亞幣應聲走弱，拖累新台幣匯率重貶1.44角，今天收盤收在32.883元，前兩天的強勁升幅回吐過半，台北及元太外匯市場總成交金額為16.165億美元。

美國勞工部公布最新數據顯示就業優於預期，職缺數升至6個月高點，恐致聯準會後續降息決策更加保守，美元指數應聲反彈，亞幣再度倒地。

美元強漲之下，亞幣承受貶值壓力，加上各自問題未解，如美國總統當選人川普即將上任，外界普遍預期川普對中揮出關稅大刀，內外夾擊之下，在岸人民幣改寫波段低點，日圓也摔至158價位。

外匯交易員指出，新台幣兌美元前兩天強勢上漲，主要反映美元回落及熱錢湧入，但今天外資匯入動能熄火，甚至反手匯出，加上台股回檔修正，支撐新台幣升值的3大力道消失，導致新台幣兌美元今天以32.76元開盤後，貶勢迅速擴大，最低觸及32.898元。

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根據央行統計，美元指數今天強漲0.76%，非美貨幣全面走弱，亞幣方面，人民幣跌0.06%，日圓貶0.39%，新台幣重挫0.44%，韓元則狂殺0.63%。

外匯交易員表示，本週還會公布美國小非農、失業率等數據，可以觀察是否印證勞動市場保有韌性的看法，如果照此發展，將進一步削弱市場降息預期，提振美元士氣。（編輯：林淑媛）1140108