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台積電和金融穩盤 台股拚守5日線盤中跌近百點

2025/1/9 10:58（1/9 11:11 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股漲跌互見，台股今天盤中走勢震盪，台積電撐盤，金融穩健，傳產股拉回，中小型股下挫，加權指數盤中拚守5日線約23380點。法人表示，不排除外資在16日台積電法人說明會前持續卡位。

台積電今天扮演穩盤要角，盤中力守1100元之上，聯發科拚守平盤1470元，鴻海、廣達小跌，日月光投控、台達電盤中跌逾1.4%，緯穎拉回跌3%，航運、電機機械、汽車、塑膠等傳產股盤中回檔逾1%。

加權指數10時50分為23311.69點，下跌95.64點，其中電子股小跌0.01%，金融穩健小漲0.35%，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中下挫0.79%。

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啟發投顧副總經理容逸燊指出，美國10年期公債殖利率攀高，對高估值股票產生壓力，美元指數近期相對強勢，也不利美國出口表現，美股近日拉回，台股也呈現高檔震盪走勢。

展望台股後市，容逸燊表示，觀察外資在16日台積電法說會前布局動向，目前看來外資持續在現貨市場回補、在期貨市場採取避險措施，不排除外資在台積電法說會前持續卡位。（編輯：楊凱翔）1140109

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