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CNN：川普擬宣布國家經濟緊急狀態 為徵收關稅鋪路
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川普關稅受矚美科技股挫 法人：台股看台積電走勢

2025/1/9 08:24
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美國總統當選人川普關稅政策受矚，美股今天漲跌互見，科技股下挫，台積電ADR挫跌2%，外資8日在台指期淨空單增加至3.74萬口。法人指出，台股今天觀察台積電走勢，大盤後市行情，外資動向是關鍵，留意外資期貨空單及量價變化。

美國總統當選人川普（Donald Trump）傳出考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施關稅計畫，美股4大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲106.84點或0.25%，收42635.20點，標準普爾500指數小漲9.22點或0.16%，收在5918.25點。

科技股為主的那斯達克指數微跌10.80點或0.06%，收19478.88點，費城半導體指數下跌49.90點或0.96%，收在5162.35點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）小跌0.02%收140.11美元，台積電美國存託憑證（ADR）挫跌2.03%收207.12美元，超微（AMD）下跌4.31%收121.84美元。

台股加權指數8日震盪走跌，終場下挫243.94點，收在23407.33點，成交值新台幣3598.61億元。三大法人同步賣超合計190.21億元，其中自營商賣超7.67億元，投信賣超20.50億元，外資及陸資賣超162.04億元。

在台指期淨部位，三大法人8日淨空單增加5663口至1萬3564口，其中外資淨空單增加7106口至3萬7452口。

本土法人分析，美國10年公債殖利率上升至近期新高，美股4大指數向上逢壓，輝達執行長黃仁勳在美國消費電子大展（CES）主題演講，市場解讀無短線利多驚喜，使得美科技股高檔震盪，台積電ADR下挫2%。

法人表示，台股今天觀察台積電走勢，大盤短線留意是否站穩所有均線，後市行情能否走遠，外資動向將是關鍵，後續觀察外資期貨空單及量價變化。

新台幣兌美元匯率8日收盤收32.883元，重貶1.44角。

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美國總統當選人川普即將上任，關稅政策備受矚目，經濟部長郭智輝8日表示，經評估，國內影響較大產業為資通訊、汽車業，經濟部將協助台商移轉到不會增加關稅區域。

人工智慧伺服器出貨挹注，代工廠廣達2024全年營收約新台幣1.4兆元，年增29.8%，創歷史新高。緯創2024全年營收約1.05兆元，年增21.8%，全年營收首度突破兆元，同樣締造歷史新紀錄。（編輯：楊凱翔）1140109

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