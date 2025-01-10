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機械公會：川普2.0有間接影響 估今年出口逐步向上

2025/1/10 15:32
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械工業同業公會今天表示，美國總統當選人川普2.0逐漸影響國際政經情勢，未來美國高關稅與美國製造優先，將是台灣商品出口挑戰，台灣機械產品不會受到川普2.0直接影響，但間接影響無法避免，預估今年機械整體出口向上成長，緩步復甦。

機械公會今天公布2024年12月機械出口26.18億美元，比去年11月24.51億元增加6.8%，較2023年12月26.16億美元成長0.1%。以新台幣計算850.21億元，較2023年同期成長3.4%。

累計去年全年機械出口值292.75億美元，較2023年減少0.6%；以新台幣計價約9391.41億元，年成長2.4%。

機械公會分析，去年前3大出口產品，電子設備出口成長4.0%，檢量測設備出口成長3.6%，工具機受到地緣政治影響較大，出口大幅減少14.8%，是主要出口品項中減少幅度最大。

公會指出，受到俄烏戰爭影響，避免台灣工具機淪為戰爭武器生產工具，工具機相關業者積極配合管制規定，善盡客戶調查責任，使得出口訂單受到不少影響，此外日圓大幅貶值與中國大陸低價商品傾銷，也影響工具機出口表現。

展望今年，機械公會表示，川普即將就任美國總統，川普2.0新的挑戰正逐漸影響國際政經情勢，未來美國高關稅與美國製造優先，將是台灣商品出口挑戰。

機械公會指出，台灣機械產品雖不會受到川普2.0直接影響，但間接影響無法避免，程度仍待觀察，預期今年機械整體出口可逐漸向上成長，緩步復甦。

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觀察2024年主要出口市場，公會統計，去年機械出口國前3大包括美國（占比24.6%）、中國大陸（占比23.4%）、日本（占比7.3%）。

機械公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，以往中國大陸是台灣機械第一大出口市場，2023年是出口美中兩大市場的重要分水嶺，2024年美國正式成為台灣機械出口的第一大市場。（編輯：張均懋）1140110

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