南亞科：經濟刺激方案驅動 DRAM市況估第2季復甦

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（中央社記者張建中新竹13日電）南亞科總經理李培瑛今天表示，隨著區域經濟體祭出刺激方案，客戶態度已轉趨積極，預期DRAM市場可望於第2季開始復甦。

南亞科下午召開線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。因DDR4和DDR3需求疲弱影響，南亞科第4季動態隨機存取記憶體（DRAM）平均售價下滑11%至13%，銷售量季減7%至9%，季營收新台幣65.75億元，季減19.2%。

受停電及減產損失影響，南亞科2024年第4季毛利率由正轉負，毛損率10.6%，稅後淨損15.74億元，每股虧損0.51元。

南亞科2024年總營收341.32億元，稅後淨損50.83億元，每股虧損1.64元，至2024年12月31日，每股淨值降至53.27元。

南亞科董事會原通過2024年資本支出預算上限為260億元，實際支出161億元，其中99億元將遞延至2025年。2025年資本支出預計約200億元，仍待董事會決議核准。

李培瑛說，今年AI需求可望好一整年，相關的DDR5和高頻寬記憶體（HBM）市況仍佳，DDR3、DDR4及LPDDR4市況則較差，不過隨著區域經濟體祭出刺激方案，客戶態度轉趨積極，預期第2季DRAM市場可望開始復甦，庫存水位也將較健康。

李培瑛表示，南亞科產能將逐步轉進DDR5產品，降低DDR3和DDR4產品投片，預期上半年DDR5投片量將拉升至20%水準。至於與補丁科技合作的邊緣運算記憶體產品，希望2026年底能夠通過驗證開始出貨。

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至於價格走勢，李培瑛說，第1季仍將面臨競爭壓力，預期第2季可望改善。不過，第1季若沒有不可控的負面因素影響，毛利率可望改善，第2季隨著DDR5效率提升，毛利率有機會較大幅度改善，只是上半年營運要轉虧為盈，仍有挑戰。

美國總統當選人川普即將上任，李培瑛表示，川普政策應不會完全都是負面，實際影響仍待進一步觀察。（編輯：林克倫）1140113