金寶巴西新廠估3月量產 泰國新廠第2季投產

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（中央社記者吳家豪台北13日電）金仁寶集團今天舉辦尾牙旺年晚會，旗下電子代工廠金寶總經理陳威昌表示，去年全球多國選舉後帶來不確定因素，非常多客戶提出，要有能在不同國家生產的需求，金寶巴西聖保羅新廠將於今年3月量產。至於泰國碧武里新廠，預計第2季加入生產行列。

金仁寶集團旺年晚會今天在南港展覽館登場，席開324桌，預估總獎金超過新台幣1500萬元。

陳威昌接受媒體採訪指出，2024年有非常多的挑戰，世界主要經濟體推出不同的貨幣政策，加上地緣政治和戰爭影響，全世界多國都進行非常重要的選舉，產生不確定因素。雖然金寶確實面臨很多挑戰，但也發現很多機會。

他說，有非常多客戶提出，要有能在不同國家生產的需求，金寶在泰國與集團旗下康舒合作生產充電樁，菲律賓廠的塑膠射出產線也拿到新訂單，在墨西哥廠則生產伺服器等產品，巴西聖保羅新廠將於今年3月量產。

泰金寶總經理鄒孔訓表示，近幾年世界經濟局勢詭譎多變，2025年是很多機會的一年，但也充滿挑戰。川普2.0影響全球地緣政治局勢、短鏈和在地化生產，導致貿易關稅戰和中國世界工廠的轉移，泰金寶早就在東南亞和世界各地布局，處於有利局面。

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鄒孔訓說，2024年在泰國馬拉差廠區已增加生產固態硬碟的工廠，2025年會有更多固態硬碟訂單和高階固態硬碟產品，挹注營收和獲利。泰國碧武里新廠也正在啟動，預計今年第2季加入生產行列。

康舒董事長許介立指出，經過2024年的轉型，在產品和客戶布局上，2025年可以開始展現比較好的成果。在汽車方面，康舒會持續與泰金寶合作，充電樁事業有望受惠於美國降息和川普希望擴大國內投資，對充電樁客戶來說都是比較好的消息。（編輯：林克倫）1140113