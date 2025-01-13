康舒：AI伺服器電源估第3季放量 今年是成長年

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）金寶集團今天舉行旺年會，旗下電源廠康舒董事長許介立表示，公司的AI伺服器電源已開始量產，預計第3季出貨放量，康舒歷經2024轉型年，2025將是成長年。

康舒2024年營收新台幣317.84億元，年增13.12%，但主要來自2023年收購瑞士ABB Ltd旗下電源轉換事業部門（已更名為OmniOn Power）挹注。康舒去年前3季稅後淨損1.68億元，比起前年同期獲利1.16億元轉虧。

對此，許介立今天表示，2024年對康舒而言是轉型年，消費性電子及家電產品因市場庫存較高，車載電源因歐洲客戶需求不振，表現皆不如預期。

不過許介立認為，歷經去年組織及商業模式調整，今年對康舒而言將會是成長年，包括電源本業和新能源業績都可望回到成長軌道，新併購的OmniOn也會成長。

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康舒新切入AI伺服器電源市場，許介立表示，去年第4季已開始量產，但仍需要一些時間磨合，估計今年第3季可望有較明顯放量。

康舒日前也推出全新品牌形象，宣告轉型邁入新階段，未來將聚焦先進AI技術、潔淨新能源應用，從傳統的成本導向製造模式，推動電源效率升級，邁向價值驅動解決方案，從電源產品提供者蛻變為高效能源解決方案供應商。（編輯：林家嫻）1140113