外資賣超555億元 調節鴻海逾7萬張居首

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（中央社記者潘智義台北13日電）台股今天重挫523.53點，外資賣超新台幣555.96億元，賣超鴻海達7萬2078張居第1，賣超權值王台積電達1萬5739張。

加權指數今天終場收在22488.33點，重挫523.53點，跌幅2.28%，成交值新台幣4614.68億元。

台積電先漲後跌，收1075元，下跌25元，跌幅2.27%；鴻海收171.5元，跌10元，跌幅5.51%。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，近期外資大賣時點多接近低點，外資這種宣洩性的賣壓出籠後，指數再跌空間有限，外資去年淨匯入1.2兆元，2024年賣超近7000億元，台股卻上漲28.47%，外資還賠了匯率，只能在期指賺錢。

朱成志說明，台指期在週三結算，美國將公布消費者物價指數（CPI），台積電緊接著在週四開法說會，外資今天大賣超之後，可能須面對自己的錯賣，而外資在台指期約有4萬3000口空單。

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三大法人合計賣超698.85億元，其中外資賣超555.96億元、自營商賣超169.52億元，投信終結連5個交易日賣超，轉買超26.63億元。

外資今天賣超第1名為鴻海，前10名當中有6檔ETF，電子股包括鴻海、廣達、台積電，金融股只有1檔台新金。（編輯：張均懋）1140113