推中小微企業多元振興計畫 卓榮泰籲國會支持總預算

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（中央社記者劉千綾台北14日電）行政院長卓榮泰表示，政府推動中小微企業多元振興發展計畫，透過幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等3項配套措施和單一服務窗口機制，也希望國會支持中央政府總預算，共同讓國家更進步。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、經濟部次長何晉滄等人陪同下出席「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式，全國中小企業總會理事長李育家、工總理事長潘俊榮等企業代表亦出席。

卓榮泰表示，政府擬定「中小微企業多元振興發展計畫」，包括幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等3項配套措施，以及單一服務窗口等機制，希望透過多元管道協助中小微企業因應時代發展，更可藉此多多賺錢。

卓榮泰表示，總統賴清德關切都更危老重建、社會物價和房價穩定以及支持中小微和傳統產業，因此希望透過今天的啟動儀式，向民眾報告總統的治國理念和行政院擬定的計畫，讓各界知道「3策略、3配套、1窗口」，一通電話就可以讓企業得到振興方案的深入協助。

具體落實方面，卓榮泰表示，龔明鑫和經濟部長郭智輝將深入各產業，了解並解決業界面臨的問題，因為若台灣在發展高科技的時候，中小微企業發展出現偏差，高科技產業將如同架在泥沙上面、不穩定；希望產業真正得到政府協助，藉此支撐台灣高科技產業發展。

卓榮泰表示，近日針對經濟發展委員會凝聚的重要決議進度報告和檢討，農曆年假後則進入主要議題的目標管理，也將對外報告兆元投資國家發展方案、亞洲資產管理中心、人才競爭力躍升方案等執行方向和進度。

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卓榮泰期許，未來重要任務是讓民眾更清楚了解國家政策的執行方向，政策方向和時程是清楚和有規劃的，只是預算還在立法院，也希望透過各界關心，請國會支持行政院政策和中央政府總預算，讓台灣朝向更文明和進步的國家發展。

何晉滄表示，中小微企業不僅是經濟的重要支柱，也是地方和社會活力的核心，台灣中小企業家數占整體高達98%，僱用將近8成就業人數，不僅創造經濟價值，也展現地方特色和活力。今年度預算加碼至新台幣116億元，計畫為期4年，包括3項主軸、3個配套以及單一窗口服務，全力協助企業升級轉型和強化競爭力。（編輯：楊蘭軒）1140114