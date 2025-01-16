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輝達海外總部落腳處 蔣萬安、侯友宜表態爭搶

2025/1/16 14:25（1/16 15:11 更新）
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台北市長蔣萬安（左2）表示，將盡最大努力爭取AI晶片大廠輝達（NVIDIA）亞洲總部設在台北市；新北市長侯友宜（前右2）則強調，新北AI產業鏈完整，希望輝達等國際企業都能到新北市投資。圖為蔣萬安、侯友宜16日參加「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。中央社記者王鴻國攝 114年1月16日
台北市長蔣萬安（左2）表示，將盡最大努力爭取AI晶片大廠輝達（NVIDIA）亞洲總部設在台北市；新北市長侯友宜（前右2）則強調，新北AI產業鏈完整，希望輝達等國際企業都能到新北市投資。圖為蔣萬安、侯友宜16日參加「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。中央社記者王鴻國攝 114年1月16日
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（中央社記者王鴻國新北16日電）國發會主委劉鏡清日前稱輝達亞洲總部會設在台北，國發會隨後聲明應由輝達宣布。台北市長蔣萬安今天說，爭取設在北市。新北市長侯友宜指出，新北AI產業鏈完整，盼到新北投資。

蔣萬安、侯友宜今天參加「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽，2人接受媒體聯訪時針對劉鏡清指輝達（Nvidia）亞洲總部會設在台北的問題，做出上述回應。

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蔣萬安表示，一直都有與輝達保持密切聯繫，也一定會盡最大努力，爭取設在台北市。

侯友宜指出，第一時間也提供林口、淡水、新店這3個地方給輝達參考，新北在AI（人工智慧）產業鏈上中下游都非常完整，希望輝達等國際企業都能到新北市投資。（編輯：戴光育）1140116

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