投資台灣再添10案 樹籽公司砸210億打造國際會館

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（中央社記者劉千綾台北17日電）投資台灣事務所近日通過10家企業擴大投資案，包括半導體設備商家登及住宿餐飲業樹籽股份有限公司等，其中滿足高端商務需求，百年茶莊轉型的樹籽公司規劃投資逾210億元於桃園中壢打造溫泉會館，吸引國際旅客觀光消費。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，近日通過10家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的家登精密工業、台光電子，根留企業方案的達邁科技，以及中小企業方案的德大生技、威竹企業、鼎和食品、六堆釀興業、鴻匠科技、樹籽公司、凌帆公司。

投資台灣事務所表示，樹籽股份有限公司由百年茶葉品牌全祥茶莊轉型而來，專注於住宿與餐飲產業。為滿足高端商務需求，樹籽斥資逾新台幣210億元於桃園中壢打造「南方莊園多功能國際溫泉會館」，結合溫泉、精品購物、健康、美食、商務、休閒活動，吸引國際旅客並引入米其林餐廳，創造精緻觀光體驗。

達邁科技是全球聚醯亞胺薄膜（Polyimide Film）領導廠商之一，主要產品應用領域為軟板、散熱、絕緣、高頻高速及光學等相關材料。公司於109年首次申請根留台灣方案，為因應全球市場布局及客戶需求，將再斥資7億元投資第2案，擴建1條新的聚醯亞胺薄膜生產線。

家登精密工業專注於半導體製程中光罩及晶圓的保護和傳輸設備，亦是全球半導體領導廠商的關鍵性材料創新技術夥伴。為打造台灣半導體在地供應鏈聯盟，家登精密計畫新建半導體晶圓載具生產線，並增設航太產品製造基地，建設高度自動化生產設備及環境監控系統的新廠房，實現智慧製造。

投資台灣事務所表示，台光電子為全球最大無鹵素基板及高速銅箔基板領導廠商，在智慧型手機及AI伺服器領域擁有超過7成市占率，並在交換機、高階筆電及先進駕駛輔助系統市場擁有超過5成市占率。為了進一步鞏固其競爭優勢與研發技術，台光電子計劃將投資逾80億元，在桃園市大園區興建高潔淨度半導體等級的現代化廠房，並引入自動化及智能化的生產製程。

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此外，凌帆公司為消費者提供家裝平台一次購足的服務，為提升效率及滿足客製化需求，將投資逾6億元，在台中市潭子區建立營運總部，並創立「凌帆一站式家裝平台」，整合家裝、家具、家電與智能家居供應商，解決市場分散與服務繁瑣的問題。

根據目前最新統計，投資台灣三大方案已吸引1643家企業，投資額超過2兆5008億元，預估創造15萬9791個就業機會，後續尚有25家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1140117