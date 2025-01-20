加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TIME川普就職專刊封面 一手掃空桌面凸顯變革影響力
首頁 / 證券
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 證券

川普與習近平通話舒緩市場擔憂 亞股走勢分歧

2025/1/20 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港20日綜合外電報導）儘管華爾街股市出現反彈、歐洲股市創下新高，亞洲股市今天走勢不一。不過，美國總統當選人川普與中國國家主席習近平通話，舒緩外界對川普第2次任期的擔憂，也提振市場情緒。

法新社報導，川普（Donald Trump）將於今天就職總統，由於他先前威脅要對進口商品徵收重稅，人們擔憂，美中經濟兩大強權可能再度爆發貿易戰，市場因此瀰漫謹慎氛圍。

川普承諾將減稅、放鬆監管和掃蕩移民，也讓人擔心高通膨會死灰復燃，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）暫緩進一步降息。部分觀察人士甚至預測，聯準會可能升息。

儘管市場緊張關注未來4年前景，美中領袖於本月17日通話的消息傳出後，市場情緒有所舒緩。

川普和習近平誓言改善華府及北京當局間的關係，習近平希望中美關係有一個「好的開始」，川普則期盼雙方能共同解決許多問題。

川普還在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文寫道：「習主席和我將竭盡全力讓世界更加和平與安全！」

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）談到：「新總統上任通常會為金融市場帶來新活力，以及不確定性。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市場抱持希望盼能避免貿易戰下，香港領漲亞股且漲幅達1.75%，東京、上海、雪梨、台北和雅加達股市收高；馬尼拉、曼谷、新加坡和威靈頓股市收低。

韓國總統尹錫悅去年12月一度發布戒嚴令並引發政治危機，造成市場情緒低迷、政治風險升高，韓國中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea）今天因此宣布大幅下調今年經濟成長預測，首爾股市隨之下跌0.14%。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140120

川普
TIME川普就職專刊封面 一手掃空桌面凸顯變革影響力川普上任有利加密貨幣 比特幣衝破10.9萬美元創新高
習近平
中國反貪致官員不作為 習近平要求無心之過從寬處理川普即將就職 新台幣強彈1.18角收32.808元
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國反貪致官員不作為 習近平要求無心之過從寬處理
106
更多編輯台推薦新聞：