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川普擬大規模開採石油 國際油價和台塑四寶股價齊挫

2025/1/21 10:14（1/21 10:35 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾仁凱台北21日電）美國總統川普20日正式上任，發表就職演說，宣告將大規模開採石油，造成國際油價下挫，布蘭特原油期貨價格失守每桶80美元，台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化早盤股價跟著開低。

不過川普並未在第1時間對中國、墨西哥、加拿大加徵新關稅，讓市場稍微鬆口氣，投資人持續消化川普上任後對全球經濟的可能影響，南亞、台化、台塑化盤中股價一度翻紅。

川普在就職演說中，宣誓對抗通膨的決心，表示要迅速降低各項費用與物價。他提到，能源價格不斷上升是造成通膨危機的重要原因，他宣布國家能源緊急狀態，將大規模開採石油。

川普提到，美國擁有其他製造大國永遠無法擁有的優勢。美國是地球上擁有最多石油與天然氣的國家，美國會好好利用這些資源，使用它，並降低價格，再次填滿戰略儲備，並將美國的能源出口到世界各地。

此舉造成國際油價應聲下跌，以布蘭特原油期貨價格為例，20日下跌0.98美元或1.21%，收在79.79美元，失守每桶80美元大關。西德州輕原油期貨價也下跌0.83美元或1.07%，收每桶76.56美元。

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南亞董事長吳嘉昭日前表示，川普主政後可能的關稅政策，恐造成另一波關稅壁壘與供應鏈重組，將帶來不確定性，擔心影響2025年景氣復甦力道。台塑也表示，川普的貿易及關稅政策等因素，將是影響2025年國際經貿局勢、原油價格及通膨走勢的最大變數。

不過台塑認為，川普的能源政策有利全球石化產業發展，有機會為亞洲石化業迎來新轉機。（編輯：楊凱翔）1140121

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