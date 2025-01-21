台股漲33.19點
2025/1/21 13:47
（中央社台北21日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲33.19點，為23300.01點，漲幅0.14%，成交金額新台幣2550.95億元。
加權指數開盤為23266.49點，盤中最高23377.64點，最低23174.02點；不含金融股指數20369.25點，漲9.65點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.12%、食品股漲0.44%、塑化股跌0.27%、紡織股漲0.14%、機電股漲0.04%、造紙股漲0.13%、營建股跌0.28%、金融股漲0.96%。
委買張數1823萬5077張，委賣張數937萬8196張，成交張數427萬9878張。
收盤時上漲462家，下跌434家，持平156家。
成交量前5名個股為興能高、宏達電、元大滬深300正2、新光金、泰金寶-DR。
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漲幅前5名個股為力積電、麗嬰房、華廣、LINEPAY、達興材料。
跌幅前5名個股為聯德控股-KY、福懋油、凌巨、達邁、達運光電。1140121
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