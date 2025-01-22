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光寶科新創平台結盟國際加速器 推展綠色深度科技

2025/1/22 11:49
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（中央社記者曾仁凱台北22日電）光寶科旗下LITEON+新創平台，今天宣布與國際知名新創加速器Plug and Play Japan結盟，希望藉此連結國際級的多元資源，促進新創生態圈資源交流與技術共享，共同推展各項綠色Deep Tech（深度科技）。

光寶科為台灣首家電子上市公司，光寶科董事長宋明峰2020年2代接班後，積極主導公司轉型，2023年7月成立新創平台LITEON+，希望為老店引進更多新創意。

光寶科介紹，此次LITEON+新創平台攜手合作的Plug and Play Japan，為全球最大的新創加速器及創投公司之一，總部位在美國加州矽谷，版圖橫跨全球60多個城市，擁有豐富新創人脈及市場專業，有助協助新創團隊連結更多跨國資源。

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此次雙方合作，鎖定Deep Tech為主題，希望挖掘科技、工程上的創新，解決當前關鍵的永續與減碳議題。與一般平台不同，Plug and Play Japan聚焦產業鏈上游硬體與材料新創企業，期許推進產業價值鏈整合，同時提升價值鏈上的碳競爭力。

在此之前，光寶科LITEON+新創辦公室去年8月也宣布和英飛凌的「共同創新計畫（Co-Innovation Program）」攜手合作，希望連結雙方的創新平台，接軌全球新創社群，開創多元資源共享的機會。（編輯：楊凱翔）1140122

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