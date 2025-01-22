房仲：十大最貴店租捷運站公館奪冠 單坪近5000元

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（中央社記者何秀玲台北22日電）永慶房屋根據2024年實價登錄租賃資料，統計台北捷運站周邊店面租金，盤點出十大最貴捷運站。第1名為公館站店面，平均單坪租金近新台幣5000元，其次依序是東門站與忠孝敦化站，前10名捷運站點中有4站都在板南線上，商圈消費力強。

永慶房屋今天發出新聞稿表示，根據實價登錄租賃資訊統計，店租最貴的是捷運公館站，平均單坪租金為4916元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運公館站坐落於公館商圈，除了交通便利外，周邊有台大與台科大，不僅是本地學生的消費場所，也成為外國學生的生活和消費區域，為商圈帶來消費需求，穩定人流也讓周邊店面租賃市場明顯回溫。

第2名是東門站，平均單坪租金為4355元。陳金萍說明，捷運東門站是中和新蘆線與淡水信義線的交會車站，帶來穩定且高密度的人流，站點近永康商圈，以知名美食、特色店家為主，形成穩定且強勁消費動能。第3名為忠孝敦化站，平均單坪租金為4330元。

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此外，陳金萍表示，店租前10名站點中，有4個位於板南線上，包括忠孝敦化站與西門站，以及忠孝復興站、國父紀念館站。

陳金萍說，忠孝復興和忠孝敦化站以及國父紀念館等串連的東區商圈，除了新光三越DIAMOND TOWERS（鑽石塔）及大巨蛋啟用後，棒球賽事與演唱會商機，帶動周邊商圈零售和餐飲需求，加上台北市政府2019年起推動「忠孝東區振興計畫」，以及與東區商圈協會共同舉辦各項串聯行銷活動，提升周邊整體環境，也吸引人潮，活絡商圈。（編輯：林淑媛）1140122