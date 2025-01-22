金融科技產業聯盟2/19啟動 成立創投基金等4工作圈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北22日電）金管會今天表示，金融科技產業聯盟將在2月19日成立啟動儀式，將由4家金融業者擔任工作圈召集人，執行內容包含跨業合作、實務指引、研發應用和金融科技創投基金。

金管會今天舉行2025年新春記者會，主委彭金隆表示，希望台灣金融科技發展能打團體戰，鼓勵業界成立聯盟。

金融市場發展及創新處長胡則華指出，金融科技產業聯盟將在2月19日舉行啟動儀式，初步將尋找4家業者擔任4個工作圈召集人，希望在應用研發、實務指引、資金投入能看到規模成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

胡則華說，不僅是跨業到醫療或其他產業的生態系合作，資金部分也已與國發會討論共同成立金融科技創投基金。

胡則華雖然未透露擔任工作圈召集人的4家金融機構名單，不過據消息人士指出，分別為國泰金、中信金、凱基金與玉山金共組聯盟，4個工作圈則為金融科技應用研發、數位金融產業標準、金融科技投資交流及異業生態共創。（編輯：林淑媛）1140122