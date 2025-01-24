預算遭大砍發信勉勵士氣 經長：台電是護國神山靠山

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（中央社記者劉千綾台北24日電）台電114年千億撥補遭刪減，經濟部長郭智輝發出內部信函表示，對台電和其他公務人員捲入政治風暴深感遺憾，希望大家士氣不要受影響；如果台積電是護國神山，台電就是護國神山的靠山，經濟部及國營事業員工是讓台灣站穩發展腳步的中央山脈。

114年度總預算遭在野黨刪除與凍結，包括將經濟部今年度預算案挹注台電經費新台幣1000億2萬元全數減列。

郭智輝昨天下午寄信給經濟部員工，主旨為「部長給同仁的一封信」，信中表示，在經濟部工作這幾個月以來，深刻感受到無論是經濟部的公務人員，或是國營事業的員工們，都是優秀、認真且幹練的國之幹才。

郭智輝表示，在國家需要時，無論什麼時候，經濟部與油電糖水公司的員工，總能展現最好的公共服務品質給全體國人，時值歲末，他也要向各位夥伴表達最高敬意，以及誠摯的謝意。

郭智輝指出，近期台電公司的預算撥補以及經濟部的預算，遭到國會相當大地刪減，因此他要特別向經濟部員工報告，這並不代表台灣社會否定各位的努力奉獻，各位是無辜的受害者，「台電及其他公務同仁捲入這樣的政治風暴，我個人也深深感到遺憾」。

郭智輝希望大家的士氣不要因此造成影響，「每一天都努力、自我要求很高的油電糖水及經濟部同仁，是台灣進步的骨幹」，如果台積電是護國神山，那台電就是護國神山的靠山，經濟部及國營事業的同仁，更是讓台灣站穩發展腳步的中央山脈。

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郭智輝指出，預算被刪除並不是經濟部員工不夠努力，身為部長，他也會繼續向台灣社會說明、爭取。經濟部從未處在順風順水的樂觀處境中，但經濟部及國營事業員工們向來有高度韌性的工作文化，「氣餒不是我們的寫照，退卻也不是台灣的精神」。

新年即將到來，郭智輝也自我期許，他將與經濟部員工站在同一陣線，持續面對各種挑戰。（編輯：林淑媛）1140124