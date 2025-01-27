提醒酒後勿開車 金管會：避免強制車險保費增

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（中央社記者江明晏台北27日電）農曆春節期間，許多民眾安排與親友歡聚宴飲，金管會呼籲民眾切勿酒後開車，保障自身及他人安全，同時確保任意車險保障，能避免強制車險保費增加，以及受保險人行使代位權的狀況。

農曆春節期間，許多民眾安排與親友歡聚宴飲，金管會發布新聞稿表示，呼籲民眾切勿酒後開車，以確保自身及他人生命財產安全，並提醒民眾強制汽車責任保險自民國103年3月1日起，已實施酒後駕車加費制度，若酒後駕車，違規紀錄將登記在所駕駛車輛的車主名下，被保險人前1年有酒後駕車違規紀錄者，按每1次酒駕違規紀錄，加收強制車險保費新台幣3600元，不限次數及加費金額上限，並適用於被保險人名下所有車輛。

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金管會強調，倘若被保險人酒後駕車，導致被保險汽車發生汽車交通事故者，保險人得在對請求權人的給付金額範圍內，代位行使請求權人對被保險人的請求權，因此提醒被保險人切勿酒後開車。

另外，金管會指出，任意汽車保險（包含第三人責任保險及車體損失保險）被保險人或駕駛人因受酒類影響，駕駛被保險汽車所致賠償責任或被保險汽車的毀損滅失，屬不保事項，因此駕駛人酒後駕車造成的事故，保險公司將不予理賠。（編輯：翟思嘉）1140127