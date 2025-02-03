川普加徵關稅 經部4招因應擬設投資貿易中心德州據點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北3日電）美國總統川普宣布4日起對墨西哥、加拿大、中國進口商品徵收關稅，經濟部今天表示，將成立專案服務小組等4策略協助，也將在美國成立台灣投資貿易中心，預計以德州作為首站，透過駐外單位與美國地方政府建立平台，就近協助業者因應。

經濟部今天發布新聞稿表示，美國對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，影響台灣部分廠商在海外的營運布局，經濟部已啟動多項應對措施，並透過所督管的外貿協會及工研院駐外單位，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

經濟部國際貿易署表示，首先將由貿協在美國、加拿大、墨西哥、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務。此外，貿協也設立即時服務專線（02-27577190）。

此外，針對有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往東南亞及印度等其他國家，貿易署表示，提供目標市場的相關資訊及觀察，包括在美投資的可能州別及當地的投資法令、相關市場的機會，以及協助尋找合作夥伴等。

至於部分台商決定部分產能轉為供應當地內需市場的台商，經濟部指出，也將提供當地市場的法令及媒合合作夥伴。

第3，貿易署表示，為落實境外關內政策，將在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合。

經濟部官員說明，投資貿易中心設置地點優先考量與台灣簽署MOU的州，以及在台廠赴美可能投資地點就近協助，像是德州，未來將透過駐外單位跟美國地方政府建立平台，共同協助台廠解決投資障礙。

透過 Google News 追蹤中央社

第4，強化台美產業合作，助攻台商創新升級。經濟部表示，工研院北美辦公室將積極促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，開展技術合作、聯合開發與投資計畫，提升企業競爭力。

經濟部表示，將持續密切關注國際貿易變動，並與產業界保持溝通，提供台商最及時的支援與協助，確保企業在變局中找到最佳應對策略。（編輯：潘羿菁）1140203