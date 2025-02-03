台股蛇年開紅盤失利重挫830點 創收盤第4大跌點

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（中央社記者吳家豪、何秀玲台北3日電）在中國人工智慧（AI）公司DeepSeek及川普關稅戰雙重利空夾擊下，台股今天一度重挫1023.21點，創盤中第4大跌點，殺盤重心來自半導體與AI類股，終場加權指數收在22694.71點，下跌830.7點，創收盤第4大跌點，失守季線約22994點。

今天台股終場收黑，也是2021年以來、近4年首次農曆年開紅盤收黑。

電子權值股台積電回測季線，終場收在1070元，跌幅5.73%；鴻海收165.5元，跌幅8.06%；聯發科開低走高收1500元，上漲2.39%。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）近期推出標榜低成本的模型，衝擊AI類股表現，廣達、緯穎打入跌停鎖死，收在243元、2020元；緯創重挫9.09%，收100元；英業達跌6.69%，以46元作收。

根據疾管署資料，流感疫情已進入流行期，國際疫情部分，北半球流感自去年12月以來活動度迅速上升，防疫概念股今天盤中逆勢上揚。專注於核酸檢測的基亞、研發流感疫苗的國光生，分別以36元、24.45元攻上漲停。

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高端疫苗上漲6.01%，收52元。東洋代理歐美流感疫苗大廠CSL Seqirs的細胞流感疫苗，去年公費招標拿下60萬劑，今天股價上漲1.86%，收76.8元。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股目前位階較高，今天加權指數跌幅3.53%不算太大；台灣電子業和AI伺服器有密切關係，如果市場對AI硬體需求續強、輝達（NVIDIA）股價能夠回升，台股才有明顯反彈的機會。（編輯：楊凱翔）1140203