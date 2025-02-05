三大法人買超329.8億元 外資回補鴻海1.6萬張

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（中央社記者何秀玲台北5日電）台股終場上漲367.62點，收在23161.58點，成交值新台幣3493.4億元，外資及陸資買超254.31億元，終止蛇年開紅盤以來連2賣；外資也終止連2天賣超鴻海，回補1萬6933張，為買超第3名。

觀察三大法人動向，自營商買超26.72億元，投信買超48.77億元，外資及陸資買超254.31億元，三大法人同步買超，合計買超329.8億元。

個股方面，外資今天買超前3名包括復華富時不動產ETF 3萬480張、凱基金2萬466張、鴻海1萬6933張。

外資今天賣超前3名為元大滬深300正2ETF 2萬4017張、台新金9193張，以及聯電8260張。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，台股今天反彈，主要是因市場對於美國總統川普延展墨西哥和加拿大加徵關稅，稍微喘一口氣，發現此為美國談判手段而非鐵板一塊；另外，輝達股價反彈，AI概念股今天也出現彈跳。

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他表示，未來仍要觀察川普新政走向，以及中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）公開低成本、高效益的AI模型後，「是否真的這麼神」。

他指出，最近美股開始公布財報，像超微（AMD）和Google母公司Alphabet都不如預期，台股近期應會出現震盪走勢。（編輯：張均懋）1140205