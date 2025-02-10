加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海2/300
首頁 / 證券

外資上週賣超471億元 大砍AI伺服器廠

2025/2/10 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北10日電）台股上週走勢峰迴路轉，由於農曆春節期間中國AI新創公司DeepSeek掀起全球科技股震撼，加上美國總統川普啟動關稅戰，積壓的利空一次爆發，台股3日暴跌830點，但之後逐漸收復失土，最後全週僅小跌47.14點或0.2%，7日集中市場指數收23478.27點。

根據證交所統計，上週外資自集中市場賣超471.71億元。個股方面，外資上週賣超第1名的上市公司為鴻海，賣超9萬6186張；其次是力積電6萬679張，長榮航4萬3789張。

值得注意的是，除了鴻海，外資上週也賣超緯創4萬1464張，廣達2萬8383張。外資賣超榜前10名，年營收兆元級的AI伺服器大廠就包辦其中3席。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外外資上週買超前3名上市公司為玉山金，買超4萬727張，以及新光金2萬1769張，彰銀2萬30張，清一色為金融股。

統計今年初至2月7日止，外資在集中市場總賣超金額為新台幣977.66億元，外資總持有股票市值34兆4944億元，占全體上市股票市值比重45.79%。（編輯：楊凱翔）1140210

#力積電
#川普
#外資
#玉山金
#長榮航
#新光金
#彰銀
#鴻海
#台股
#證交所
川普
川普頻出招 先加徵鋼鋁關稅再課對等關稅川普接管加薩說 埃及房產大亨提經濟方案預算省98%
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
伺服器電源出貨增溫 台達電1月營收373億元創同期高
107
更多編輯台推薦新聞：