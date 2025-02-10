外資上週賣超471億元 大砍AI伺服器廠

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）台股上週走勢峰迴路轉，由於農曆春節期間中國AI新創公司DeepSeek掀起全球科技股震撼，加上美國總統川普啟動關稅戰，積壓的利空一次爆發，台股3日暴跌830點，但之後逐漸收復失土，最後全週僅小跌47.14點或0.2%，7日集中市場指數收23478.27點。

根據證交所統計，上週外資自集中市場賣超471.71億元。個股方面，外資上週賣超第1名的上市公司為鴻海，賣超9萬6186張；其次是力積電6萬679張，長榮航4萬3789張。

值得注意的是，除了鴻海，外資上週也賣超緯創4萬1464張，廣達2萬8383張。外資賣超榜前10名，年營收兆元級的AI伺服器大廠就包辦其中3席。

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另外外資上週買超前3名上市公司為玉山金，買超4萬727張，以及新光金2萬1769張，彰銀2萬30張，清一色為金融股。

統計今年初至2月7日止，外資在集中市場總賣超金額為新台幣977.66億元，外資總持有股票市值34兆4944億元，占全體上市股票市值比重45.79%。（編輯：楊凱翔）1140210