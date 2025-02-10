加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
首頁 / 證券

鋼鐵股多檔漲停 分析師：受惠基期低與市場逐步回溫

2025/2/10 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北10日電）美國總統川普將宣布課徵鋼鋁關稅，台股今天多檔鋼鐵股股價攻上漲停，包括大成鋼、第一銅、燁興、海光、聚亨、新鋼，中鴻曾觸及漲停，收盤漲幅達9.59%。

另外，官田鋼、佳大、新光鋼、威致、春雨、允強和燁輝也都出現漲勢，漲幅分別有7.34%、6.85%、6.47%、5.63%、5.4%、5.22%和4.21%，中鋼股價也重新站上20元大關。

在美國設廠的大成鋼以41.9元飆上漲停，成交張數超過8萬張，為今天台股成交量排行榜第4名。

根據去年底大成鋼法說會資料，大成鋼為全美不銹鋼產品、工業用鋁捲板、工業用扣件最大通路商，目前在美國20個州共設立32個營運據點，服務客戶約1.3萬家；大成鋼也啟動美國德州廠擴建計畫，鋁廠熱軋線擴建工程預計今年底完工。

資深分析師王兆立表示，川普今天宣布將對所有進口美國鋼鋁課徵25%關稅，其實台灣鋼鐵業輸出到美國因運費不划算，所以輸往美國的台灣鋼鐵廠其實並不多。不過中國大陸今年3月將召開2會，有望刺激內需，台灣鋼廠內外銷可能會出現漲價潮，帶動基期較低的鋼廠今天股價上揚。

資深分析師簡伯儀指出，今天鋼鐵股上漲，以市場面來看，像是中鋼2月盤價以平盤開出，中鋼認為中國大陸定調今年將擴大經濟刺激政策，有助支撐鋼需，農曆春節過後需求可望陸續釋出，為鋼鐵業利多之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

簡伯儀表示，電子股正處於整理，市場資金要有去處，鋼鐵股去年跌了一整年，基期較低，為低價補漲。

凱基投顧表示，今天鋼鐵、電器電纜、建材營造表現較佳，鋼鐵、電器電纜主要受到國際非鐵金屬報價上漲激勵，川普於稍早宣布將徵收鋼鋁關稅，消息刺激非鐵金屬報價上漲，帶動台股非鐵金屬個股呈現上漲。（編輯：張均懋）1140210

簡伯儀
道瓊指數挫逾千點拖累 台股挫391點跌破23000點台股盤中陷入震盪 台積電漲幅收斂
川普
美媒：威脅美國科技企業 成為中國對美貿易戰策略川普關稅戰 潘孟安：台美半導體關係緊密國安會將因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：