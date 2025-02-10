鋼鐵股多檔漲停 分析師：受惠基期低與市場逐步回溫

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（中央社記者何秀玲台北10日電）美國總統川普將宣布課徵鋼鋁關稅，台股今天多檔鋼鐵股股價攻上漲停，包括大成鋼、第一銅、燁興、海光、聚亨、新鋼，中鴻曾觸及漲停，收盤漲幅達9.59%。

另外，官田鋼、佳大、新光鋼、威致、春雨、允強和燁輝也都出現漲勢，漲幅分別有7.34%、6.85%、6.47%、5.63%、5.4%、5.22%和4.21%，中鋼股價也重新站上20元大關。

在美國設廠的大成鋼以41.9元飆上漲停，成交張數超過8萬張，為今天台股成交量排行榜第4名。

根據去年底大成鋼法說會資料，大成鋼為全美不銹鋼產品、工業用鋁捲板、工業用扣件最大通路商，目前在美國20個州共設立32個營運據點，服務客戶約1.3萬家；大成鋼也啟動美國德州廠擴建計畫，鋁廠熱軋線擴建工程預計今年底完工。

資深分析師王兆立表示，川普今天宣布將對所有進口美國鋼鋁課徵25%關稅，其實台灣鋼鐵業輸出到美國因運費不划算，所以輸往美國的台灣鋼鐵廠其實並不多。不過中國大陸今年3月將召開2會，有望刺激內需，台灣鋼廠內外銷可能會出現漲價潮，帶動基期較低的鋼廠今天股價上揚。

資深分析師簡伯儀指出，今天鋼鐵股上漲，以市場面來看，像是中鋼2月盤價以平盤開出，中鋼認為中國大陸定調今年將擴大經濟刺激政策，有助支撐鋼需，農曆春節過後需求可望陸續釋出，為鋼鐵業利多之一。

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簡伯儀表示，電子股正處於整理，市場資金要有去處，鋼鐵股去年跌了一整年，基期較低，為低價補漲。

凱基投顧表示，今天鋼鐵、電器電纜、建材營造表現較佳，鋼鐵、電器電纜主要受到國際非鐵金屬報價上漲激勵，川普於稍早宣布將徵收鋼鋁關稅，消息刺激非鐵金屬報價上漲，帶動台股非鐵金屬個股呈現上漲。（編輯：張均懋）1140210