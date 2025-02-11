家居業看好房市修繕剛需 商億-KY迎關稅戰轉單

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（中央社記者江明晏台北11日電）家居業者看好，今年台灣房市逐步往自住剛需靠攏，居家修繕動能持續，國際上則關注川普關稅戰牽動的效應，商億-KY擁柬埔寨廠區，近期因美國對中國加徵關稅，美系客戶訂單持續加班趕工。

家具製造服務大廠商億-KY表示，美國總統川普對中國額外加徵10%關稅，強化去中化效應，再加上川普嚴格執行非法移民驅離政策，預計將加劇美國本土製造業訂單外移，柬埔寨廠區極力提升稼動率，以迎合美系客戶成為其主要代工廠。

商億-KY表示，中國廠區在先前積極開發新客戶有成的效應下，今年將增加產能利用率，中國與柬埔寨的兩大廠區可望迎來加乘效應。

台灣連鎖家具龍頭詩肯受惠農曆年前消費旺季、家具汰舊換新潮帶動，1月營收為歷史單月第3高的紀錄，詩肯預期，今年表現將自去年的谷底反彈。

詩肯表示，去年的房市自下半年政府出重手打炒房、銀行貸款緊縮後，交易量急凍，但各界也預期，今年房市交易將逐步往自住剛性需求靠攏，房價雖不致於大幅鬆動，但並不缺進場時機，因此對家具市場來說，仍是好消息。

詩肯也指出，雖然川普開啟新一輪的關稅戰，對台灣來說目前未被波及，但地緣政治因素若能夠消弭，對國際貿易來說仍是利多。

特力集團有貿易和零售兩大事業體。特力指出，自2024年以來，貿易事業營收顯示，歐美客戶庫存去化情況已明朗化；全球貿易環境目前仍受通膨改善速度、降息時間表，及美國全面高關稅等不確定因素影響，特力將加速推動供應鏈全球化布局。

零售事業體方面，特力指出，1月營收受惠農曆新年，消費者對換新家具、改善居家環境的需求，及年節前裝修與修繕活動增加，帶動銷售動能。

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振宇五金表示，1月展現春節旺季的強勁需求，加上地震災損修繕推動，嘉義以南的門市1月業績成長幅度達22%，2025年將持續拓展北部市場，董事長曾善預估，今年營運可望持續雙位數成長。

受惠於智慧家電浪潮，百貨業家電通路領導品牌集雅社1月營收4.78億元，年增11%。聚焦美國市場的地板建材商寶陞1月合併營收為歷年同期次高，集團持續深化美國加州、德州、佛州3大重點區域，認為美國加州洛杉磯野火災後重建計畫也可帶動當地需求。（編輯：楊蘭軒）1140211