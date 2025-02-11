觀望貿易戰及鮑爾談話 新台幣狹幅整理微升0.4分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅，進一步升級貿易戰，加上美國聯準會主席鮑爾出席聽證會，發言受到矚目，金融市場觀望氛圍濃厚，新台幣匯率今天陷入狹幅整理，終場微升0.4分，收在32.835元，台北及元太外匯市場總成交金額11.825億美元。

川普簽署行政命令與正式文告，對所有外國銷美的鋼鋁課25%關稅，點燃貿易戰火，不過目前尚無更新進展，消息面發酵告一段落。台股今天展開反彈，在權值股及鋼鐵族群漲勢帶動下，早盤一度勁揚逾230點，隨後漲點收斂，終場加權指數收在23384.05點，上漲131.91點。

台股上漲提振新台幣士氣，儘管美元於108價位高檔盤旋，新台幣兌美元今天以32.84元開出後，上下震盪，最高32.811元、最低32.858元，終場小幅收升，終止連2貶。

透過 Google News 追蹤中央社

外匯交易員指出，台股保有動能，且外資再次回補台股，讓新台幣匯率得以在美元續強的情況下，呈現震盪偏升走勢；不過市場緊盯川普是否有新的舉動，加上Fed主席鮑爾赴國會作證，美國本週也即將公布最新消費者物價指數（CPI），投資人密切關注，方向未明之下，匯市交投量能明顯縮水。

外匯交易員進一步分析，關稅戰陰影籠罩之下，金融市場波動加劇，市場普遍認為關稅將推升通膨，美國聯準會降息策略會更審慎，在此前提下，美元維持強勢，新台幣只能低頭示弱；儘管短期匯市可能隨著美元波動、台股上漲而略為走升，但今年上半年新台幣應呈現趨貶格局。（編輯：林家嫻）1140211