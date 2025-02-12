加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

浩宇生醫聚焦腦部疾病治療 2/14起競拍暫定3/7上櫃

2025/2/12 18:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北12日電）健亞轉投資浩宇生醫配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣5658張，競拍底價18元，暫定承銷價23.4元，預計3月7日掛牌。

浩宇生醫今天發出新聞稿表示，競拍時間為2月14日至18日，2月24日至26日辦理公開申購，預計3月3日抽籤。

浩宇生醫表示，公司主要鎖定腦部疾病，開發無創治療技術；股東除了有國內創投及ICT指標企業，包括大股東益鼎、創投公會理事長邱德成、宏碁創辦人施振榮等，以及協助浩宇製造「臨床試驗研究機」的半導體設備商、久元電子董事長汪秉龍，以及健亞生技與美國聚焦超音波基金會（Focused Ultrasound Foundation）等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

浩宇生醫主要客戶群涵蓋全球醫學中心、腦腫瘤與癲癇專科醫院，也與全球知名手術導航設備商深度合作。

浩宇生醫董事長陳正指出，施振榮在浩宇生醫上櫃前業績發表會曾表示，大健康產業是台灣政府發展的產業重心之一，尤其在發展智慧醫療產業國際化具有優勢，浩宇在Bio-ICT（生醫電資）領域是唯一使用台灣高階晶片的高階醫材代表廠商，看好市場對無創治療需求的增加，將推出新治療選擇推升營運。（編輯：張均懋）1140212

#久元電子
#汪秉龍
#邱德成
#施振榮
#創投公會
施振榮
醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃施振榮任顧問 台裔新創盼攜台廠帶動AI記憶體產業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：