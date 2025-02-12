藥華藥入選標普永續年鑑 有望提高國際投資能見度

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（中央社記者何秀玲台北12日電）新藥公司藥華藥今天宣布，連2年入選國際評比機構「標普全球」（S&P Global）永續年鑑，得分為全球生技業前5%，也是此年鑑生技業類別中唯一的台灣企業，有望提升藥華藥在國際投資界的能見度。

另外，血癌用藥Pegasys爆缺藥危機，藥華藥表示，旗下血癌新藥具供應能力，將確保病患用藥需求不中斷，對今年營運持樂觀態度。

標普全球每年初會依據前一年度企業永續評估（Corporate Sustainability Assessment）結果發布永續年鑑，為國際最具指標性的ESG評鑑之一。

藥華醫藥今天發出新聞稿表示，繼2024年2月首次入選「標普全球永續年鑑」會員，成為台灣第一家和唯一登上該年鑑生技業類別的台灣企業後，2024年12月首度入選「道瓊永續指數」（DJSI）新興市場指數成分股，為唯一入選DJSI的台灣生技製藥企業。2025年再入選「標普全球永續年鑑」，評分達全球生技業前5%。

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此外，藥華藥表示，歐洲、美國、加拿大等多國衛生主管機關公告，藥華藥血癌新藥Ropeg的競爭藥物Pegasys將延後出貨。據歐洲藥品管理局（EMA）公告，短缺估將持續至今年下半年；美國FDA（食品暨藥物管理局）公告，今年第4季前Pegasys供應將更加受限，預計2026年才能恢復供貨。加拿大藥物短缺報告網站則估當地缺貨將至今年年底。

藥華藥指出，競爭藥物出現短缺問題，將進一步推升市場對Ropeg需求，並提高病患人數。藥華藥今天股價大漲7.13%，一度以786元觸及漲停，最後收766元。（編輯：張均懋）1140212