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經長：赴美團隊例行拜會與蒐集資訊 供談判小組參考

2025/2/13 14:41（2/13 15:56 更新）
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經濟部次長江文若。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北13日電）美國總統川普近日可能宣布對多國課徵對等關稅，經濟部長郭智輝今天表示，由於經濟部非談判小組，因此赴美團隊除例行性拜訪外，也會蒐集產業資訊，提供談判人士參考；他強調，台美經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組協助業者因應。

因應川普2.0關稅逆襲，主掌貿易業務的經濟部次長江文若

江文若

出生：民國51年

學歷：美國賓州大學法律學系碩士、國立政治大學法律系畢業

現職：經濟部政務次長

經歷：經濟部國際貿易署署長、經濟部國際貿易局局長、經濟部國際合作處處長、經濟部商業司司長、經濟部國際貿易局副局長、經濟部國際貿易局主任

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近日赴華府與川普團隊溝通，郭智輝今天出席勤業眾信「鏈結創新驅動未來高峰會」會前受訪表示，江文若長期專責處理國際貿易問題，這趟赴美訪問除了例行性拜訪之外，也會蒐集資訊。

他指出，經濟部並非談判小組，因此會盡量蒐集產業資訊，提供談判人士參考。

郭智輝表示，面對川普政府關稅新政，目前才剛開始而已，後續要觀察有多大的變化，不是只有從台灣看華府，經濟部也希望在美國當地了解狀況。

至於經濟部是否會向川普團隊溝通台灣沒有偷走美國晶片產業等議題，郭智輝表示，以他自身經驗觀察，很多人不了解半導體產業發展的歷史，還留在2000年拿Nokia手機的年代，但現在已經有iPhone 16了，他會建議經濟部國際貿易署多與外界溝通，讓更多人了解晶片產業。

面對美國關稅政策等變數，郭智輝強調，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和AI產業領域互補，經濟部也已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助，未來也會在美國成立投資貿易服務中心，協助供應鏈布局。

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他也提到，台積電創辦人張忠謀曾提到全球化、自由貿易已死，代表現在開始是區域經濟學。

此外，根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫，消息一出引發市場震撼；不過，針對相關市場傳言，經濟部今天表示，無法評論。（編輯：林淑媛）1140213

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經濟部長郭智輝13日表示，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助。中央社記者張璦攝 114年2月13日
經濟部長郭智輝13日表示，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助。中央社記者張璦攝 114年2月13日
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