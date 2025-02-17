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搶歐美非紅供應鏈商機 中光電參加歐洲無人載具展

2025/2/17 15:30
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（中央社記者潘智義台北17日電）拓展國際市場，中光電旗下中光電智能機器人表示，將參加今年2月18日至20日於德國舉行的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（XPONENTIAL Europe 2025）。

中光電表示，隨著全球無人機市場需求持續增長，尤其是歐美市場對非紅供應鏈（Non-red Supply Chain）的高度重視，台灣無人機產業正迎來前所未有的發展契機。

中光電解釋，中光電智能機器人擁有豐富的無人機量產與海外輸出經驗，與美國Teledyne FLIR合作的警消應用無人機產品更已穩定出貨多年。2024年在美國聖地牙哥XPONENTIAL展覽上，曾展出自主研發且符合美國「國防授權法案」（NDAA）的無人機Hummer 2，成功獲得國際市場高度關注。

中光電智能機器人公司也在去年8月拿下國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案，得標微型1485架、監偵型1552架，2案共3037架。

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中光電表示，此次參展XPONENTIAL Europe，中光電智能機器人將積極拓展歐洲市場，並與當地企業、政府機構及國防單位洽談合作，進一步強化台灣無人機在全球供應鏈中的戰略地位。

中光電指出，政府積極推動「無人機民主供應鏈」，並透過國際展覽及產業交流，協助國內業者拓展全球市場。中光電智能機器人公司將持續投入自主技術研發與創新，強化市場競爭力，並透過國際合作與市場布局，加速邁向全球無人機領域的領導地位。（編輯：潘羿菁）1140217

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