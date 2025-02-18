看好台中財管潛力 渣打設全台首家國際私人理財中心

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（中央社記者羅元駿台中18日電）渣打銀行（台灣）今年初甫獲金管會核准開辦財管2.0業務，今天於台中市設立全台首家「國際私人理財中心」。渣打也預告，看好台灣財管潛力，今年底前將再開設台北、高雄2據點。

渣打國際商業銀行今天宣布，在台中設立全台首家「國際私人理財中心」，同時也是集團全球的第11家。渣打集團私人銀行與富裕客群主管洪子寓、邢保利及台中市政府財政局副局長游孟樫等人出席開幕剪綵活動。

洪子寓會後受訪時指出，台北的高資產客戶有祖傳財產的Old Money（舊富）、白領族和上市櫃公司老闆，而台中的高淨值客人偏多，背後更多是公司未上市的企業家。

邢保利表示，台灣市場在渣打集團的布局中占極重要戰略地位，也是排名前3大的財富管理市場，渣打的分行網路不僅深入富裕族群所在的城市，近年來更不斷升級產品與服務。

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邢保利透露，渣打（台灣）今年將開3個大型財管中心，目前首家是台中的市政分行，台北預計在今年中開設，年底前則將插旗高雄市。

邢保利表示，「財管2.0業務」提升台灣潛力，過去高端客戶或台商是思考資產回流台灣，但在新的政策下，客戶、銀行可以進一步探討回台資金可以投資什麼、去哪裡投資，進而提升台灣財管動能。（編輯：翟思嘉）1140218