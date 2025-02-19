加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
庫克群島靠攏中國引紐西蘭疑慮 來龍去脈一次看
首頁 / 產經

詐騙集團刊登不實廣告 台亞要求相關網站刪除

2025/2/19 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）台亞半導體今天表示，詐騙集團在蝦皮、城邦、Dcard等網站刊登投資理財招攬廣告，假藉幫助詐騙受害者名義，散布台亞旗下萬圳光投資公司是假投資博弈公司，被列入國家詐騙黑平台不實資訊。

台亞集團指出，委請律師發函要求相關網站立即刪除不實廣告，並保全下單廣告主及收益資料，以追究不法。

台亞集團今天發律師函給新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司、城邦文化事業網路社群事業群、狄卡科技公司，強調詐騙集團刊登不實廣告，內容嚴重損害萬圳光公司商譽，可能造成社會大眾及投資人受騙，網站平台恐有幫助詐騙集團危害投資大眾情狀，要求移除廣告以共同保護大眾，並遏阻不肖人士的犯行。

google news透過 Google News追蹤中央社

甄明法律事務所律師陳昭龍表示，依萬圳光投資公司委任意旨，經查萬圳光公司近日屢接獲查詢電訪，經詢問始知，竟有詐騙集團不法人士於相關網站下單廣告，以假藉幫助詐騙受害者名義散布萬圳光公司係假投資博弈公司，並已被列入國家詐騙黑平台不實資訊，意圖詐騙投資大眾。

陳昭龍指出，萬圳光投資是台亞公司集團所控股公司，交易對象主要為台亞集團公司，並未與外部投資人有所交易；萬圳光公司從未於相關網站刊登投資或理財招攬廣告，也沒有對外募資或招攬投資，各網路平台所提不實資訊，絕然與萬圳光公司實際營運狀況完全無關。（編輯：張均懋）1140219

#陳昭龍
#詐騙
#新加坡
#蝦皮
#台亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：