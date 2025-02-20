113年全年新增節電48億度超標達成 114年拚55億度

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）淨零永續需要全民努力，而在公私協力之下，113年全年節電目標順利達成。經濟部表示，去年台灣全年新增節電48億度，超越原先設定的45億度目標，達成率106%，114年節電目標更進一步提升至55億度，預計至116年，累計可節電206億度。

經濟部今天於國發會第126次委員會議，就「深度節能推動進展」提出報告，除了展現113年節電目標超標達成的結果，也揭示114年節電目標為55億度。

國發會主委劉鏡清表示，公民營企業在深度節能扮演重要角色，貢獻去年近5成的節電來源，未來深度節能將持續透過公營事業帶頭，同時導入能源技術服務業（ESCO）產業；先由台大醫院、北榮、三總、中油、台電、台糖、台水、中鋼等10大公營帶頭示範，建立節能輔導模型，再由經濟部等9大部會接力串連並進，最後擴散至民間參與，協助企業展現節能成效。

劉鏡清進一步指出，落實深度節能的過程中，促ESCO產業發展不可或缺，政府除了延續去年推出的ESCO專案貸款信用保證，提供50億元信保額度，讓業者資金不斷炊，未來更將推動大型ESCO專案開發，大公司承攬、中小企業施作的以大帶小方式，擴大並整合國內ESCO業者。

另外，為了維持ESCO發展量能與動能，將評估研議相關業者獎勵機制，期許透過公私協力邁向淨零，同時推動產業綠色成長。

經濟部則說明，深度節能推動架構，包含公民營企業節能改善、家電汰舊換新補助、設備效率基準管理及建築與地方節能治理等4大面向。

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公民營企業節能改善方面，推動3階段產業導入ESCO及商業節能汰換補助；家電汰舊換新補助方面，自112年推動以來，民眾反應熱烈，累積已汰換153萬台，今年持續加碼汰換207萬台，延長貨物稅減免。

設備效率基準管理方面，將進一步提升冷氣機、電熱水器及馬達等設備能效基準，並推廣分級標示制度及節能標章；建築與地方節能治理方面，推動建築節能、縣市共推節電，同時關懷弱勢、輔導偏鄉，打造公正轉型。（編輯：楊凱翔）1140220