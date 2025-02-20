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AI伺服器帶動 川湖去年每股大賺64.59元創新高

2025/2/20 15:40
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）AI伺服器帶動，滑軌大廠川湖今天公布2024年財報，去年營收新台幣101.29億元，年增75.7%，年營收首度衝破百億元大關；稅後純益61.55億元，較2023年大幅成長1.27倍，每股純益高達64.59元，創歷史新高。

川湖今天董事會通過每股擬配發現金股息32.2元，股息配發率49.8%；對照今天收盤股價1875元，現金殖利率1.71%。

川湖去年第4季營收30.98億元，季增20.2%；稅後純益約21.5億元，季增率高達86%，營收、獲利雙雙創下單季新高。

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川湖今年1月營收12.33億元，較去年同期大幅成長88.15%，也比去年12月增加9.89%，連續第3個月營收站上10億元大關，續創歷史新高。

川湖的滑軌打進AI伺服器市場，帶動營運大幅成長，隨著輝達（NVIDIA）新AI伺服器GB200今年開始大量出貨，法人看好川湖今年營運可望繼續大步躍進。川湖21日將參加線上法說會，對於產業景氣及營運展望可望有進一步說明。（編輯：張均懋）1140220

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